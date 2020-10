Un giorno siete “Heroes” e l’altro vi cancellano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il titolo di questo articolo è il centro di questo discorso. “Heroes” è un album fondamentale per la musica contemporanea internazionale. David Bowie era nel suo periodo di apice del successo. E non è finita qui. Infatti, il disco “Heroes” contiene l’omonimo singolo che è considerato la pietra miliare del rock. Basti pensare che in questo progetto discografico hanno partecipato con la loro professionalità musicisti come Brian Eno alle tastiere e sintetizzatori, con Robert Fripp alla chitarra. Il testo del brano è una classica storia d’amore contrastato, in cui due amanti si incontrano sotto il muro di Berlino. Tony Visconti racconta “Heroes” e il muro di Berlino L’album era caratterizzato dalle influenze tedesche del krautrock. Oltre al sound innovativo e avveneristico. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il titolo di questo articolo è il centro di questo discorso. “Heroes” è un album fondamentale per la musica contemporanea internazionale. David Bowie era nel suo periodo di apice del successo. E non è finita qui. Infatti, il disco “Heroes” contiene l’omonimo singolo che è considerato la pietra miliare del rock. Basti pensare che in questo progetto discografico hanno partecipato con la loro professionalità musicisti come Brian Eno alle tastiere e sintetizzatori, con Robert Fripp alla chitarra. Il testo del brano è una classica storia d’amore contrastato, in cui due amanti si incontrano sotto il muro di Berlino. Tony Visconti racconta “Heroes” e il muro di Berlino L’album era caratterizzato dalle influenze tedesche del krautrock. Oltre al sound innovativo e avveneristico. Il ...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 ottobre segno per segno Sky Tg24 Danielle Madam/ "Io, in Italia da 16 anni, posso avere la cittadinanza solo nel 2030"

L'atleta Danielle Madam a Oggi è un altro giorno: "Sogno la cittadinanza italiana e di indossare la divisa dei carabinieri".

Solo Italia: ricezione degli ordini digitalizzata grazie a SB

Solo Italia: ricezione degli ordini digitalizzata grazie a SB: processati in 30 minuti e con margine di errore ridotto del 94%

L'atleta Danielle Madam a Oggi è un altro giorno: "Sogno la cittadinanza italiana e di indossare la divisa dei carabinieri".Solo Italia: ricezione degli ordini digitalizzata grazie a SB: processati in 30 minuti e con margine di errore ridotto del 94% ...