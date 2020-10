Tweet razzista di Feltri su Kean, scoppia la polemica sui social (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un Tweet razzista di Feltri scatena una nuova ondata di polemiche online. Il direttore di Libero infatti ha usato la n-word per descrivere l’attaccante del Paris Saint-Germain Moise Kean mentre guardava la partita dell’Italia contro l’Olanda di Nations League. Un Tweet disgustoso che ha nuovamente rivelato la profonda divisione, almeno sui social, tra chi condanna il razzismo senza se e senza ma e chi invece ancora si nasconde dietro il cosiddetto “politicamente scorretto”. LEGGI ANCHE > Vittorio Feltri dice che l’omofobia non esiste perché lui non conosce nessun omofobo Il Tweet razzista di Feltri e la n-word su Kean Il Tweet ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Undiscatena una nuova ondata di polemiche online. Il direttore di Libero infatti ha usato la n-word per descrivere l’attaccante del Paris Saint-Germain Moisementre guardava la partita dell’Italia contro l’Olanda di Nations League. Undisgustoso che ha nuovamente rivelato la profonda divisione, almeno sui, tra chi condanna il razzismo senza se e senza ma e chi invece ancora si nasconde dietro il cosiddetto “politicamente scorretto”. LEGGI ANCHE > Vittoriodice che l’omofobia non esiste perché lui non conosce nessun omofobo Ildie la n-word suIl...

Ultime Notizie dalla rete : Tweet razzista Tweet razzista di Feltri su Kean e l'Italia, polemica sui social Giornalettismo Razzismo, Juve al fianco di McKennie

Il centrocampista bianconero, in un videomessaggio ammette: "Quest’anno all’inizio della stagione i tifosi mi hanno fatto il verso della scimmia. Rappresento un Paese che probabilmente non mi accetta ...

Paesi Bassi: Wilders (Pvv) accusato di razzismo per tweet su persone straniere in terapia intensiva

Il leader del Partito per la libertà olandese (Pvv), Geert Wilders, è stato accusato di razzismo per un tweet in cui accusa le ...

Il centrocampista bianconero, in un videomessaggio ammette: "Quest’anno all’inizio della stagione i tifosi mi hanno fatto il verso della scimmia. Rappresento un Paese che probabilmente non mi accetta ...Il leader del Partito per la libertà olandese (Pvv), Geert Wilders, è stato accusato di razzismo per un tweet in cui accusa le ...