The Initiative continua a espandersi: anche l'ex Naughty Dog Lee Davis si unisce allo studio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A quanto pare, The Initiative non ha la minima intenzione di fermarsi e continua ad assumere importanti sviluppatori da inserire nel team al lavoro sul misterioso gioco della compagnia.Come probabilmente saprete, The Initiative può già contare sul talento di ex Santa Monica studio, Rockstar Games e Crystal Dynamics e, ora, un altro sviluppatore si è unito allo studio.Si tratta di Lee Davis, ex Naughty Dog che ha lavorato a giochi del calibro di The Last of Us I e II, Uncharted 4 e Uncharted 2.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A quanto pare, Thenon ha la minima intenzione di fermarsi ead assumere importanti sviluppatori da inserire nel team al lavoro sul misterioso gioco della compagnia.Come probabilmente saprete, Thepuò già contare sul talento di ex Santa Monica, Rockstar Games e Crystal Dynamics e, ora, un altro sviluppatore si è unito.Si tratta di Lee, exDog che ha lavorato a giochi del calibro di The Last of Us I e II, Uncharted 4 e Uncharted 2.Leggi altro...

maguzzolo : Un altro 'travaso' importante da NaughtyDog a The Initiative. Adesso, si scherza... ma mi verrebbe da dire che però… - DonnaWa4389 : RT @SanditonSister2: News about the #SaveSanditon Stunt ?? reaches Italian shores! ???? via @OptiMagazine ”Spettacolare iniziativa (ben visi… - sjh7882 : RT @SanditonSister2: News about the #SaveSanditon Stunt ?? reaches Italian shores! ???? via @OptiMagazine ”Spettacolare iniziativa (ben visi… - infoitscienza : The Initiative: il primo gioco dello studio per Xbox Series X/S e PC si mostra nelle prime immagini? - DenisBroke182 : @Muan79 @XxJoe30031xX Ovvio. Fosse per me, un possibile reboot di Perfect Dark lo farei fare interamente a The Coal… -