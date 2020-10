Sgarbi e l’idea di Morgan come sindaco di Milano

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le provocazioni sono nel suo dna, ma dopo quanto annunciato per la corsa al Campidoglio (a cui credevano in pochi, prima di essere smentiti dai fatti), le utopie diventano realtà. Vittorioè intervenuto a Un Giorno da Pecora – la trasmissione in onda Su Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro – per parlare della sua candidatura adella capitale. Ha raccontato dioggi sarà presentato il programma elettorale del suo movimento ‘Rinascimento’ per la capitale, aprendo i confini anche ad altre città. Per esempio, ha parlato didi. LEGGI ANCHE > La promessa elettorale di: «Aboliremo gli autovelox a Roma» Tra lo scherzo e la realtà. Il ...