Sequestrabili i conti correnti dei debitore in tutta l' UE

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrabili conti

Studio Cataldi

Pronto lo schema di decreto che, nell'attuare il Regolamento UE n. 655/2014 consente al creditore di sequestrare i conti del debitore in tutta l'Unione ...Una novità molto importante sta per arrivare per tutti coloro che attendono la restituzione di un debito. Ecco cosa potranno fare i creditori.