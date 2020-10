Salvo e Francesca escono insieme da Temptation Island: il confronto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Falò di confronto per Salvo e Francesca a Temptation Island. La fidanzata ha deciso di anticipare il confronto di pochi giorni dopo aver visto alcuni video. Salvo nel villaggio sembrava già convinto di voler chiudere la storia, infatti. Ne ha parlato con tutti, fidanzati e tentatrici, dicendo di non essere soddisfatto del rapporto e di … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Falò diper. La fidanzata ha deciso di anticipare ildi pochi giorni dopo aver visto alcuni video.nel villaggio sembrava già convinto di voler chiudere la storia, infatti. Ne ha parlato con tutti, fidanzati e tentatrici, dicendo di non essere soddisfatto del rapporto e di … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Francesca perdona Salvo a Temptation Island Colpo di scena al falò di confronto finale - #Francesca #perdona… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 8’, faló di confronto per #FrancescaMerra e #SalvoSantarsiero che nonostante le dure recriminazi… - Laufan845 : RT @TemptationITA: Francesca deciderà di lasciare #TemptationIsland da sola o con Salvo? - hair49gc : Spero per Francesca che l'occasione concessa non le se ritorca contro, è una brava ragazza a me piace, credo che Sa… -