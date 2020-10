Ripartono i contagi nelle Rsa. "Senza misure ad hoc non conterremo i focolai" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C’è – di nuovo – un allarme Rsa. Da nord a sud, il nemico silenzioso è rientrato con prepotenza nelle case di riposo e nelle residenze sanitarie assistenziali, teatro la primavera scorsa di quella che è stata definita una strage degli invisibili. Si parla di diecimila morti, l’equivalente di un piccolo comune italiano interamente sterminato dall’impatto del virus su corpi già fragili. Una sopraffazione a cui in coro si è detto “basta”, ma che rischia di ripetersi nella seconda ondata se non verranno intensificati gli sforzi per proteggere gli anziani.Dalla Campania al Trentino, passando per la Toscana, di giorno in giorno si moltiplicano i focolai nelle Rsa. Uno dei casi più eclatanti è quello dell’Istituto Povere Figlie ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C’è – di nuovo – un allarme Rsa. Da nord a sud, il nemico silenzioso è rientrato con prepotenzacase di riposo eresidenze sanitarie assistenziali, teatro la primavera scorsa di quella che è stata definita una strage degli invisibili. Si parla di diecimila morti, l’equivalente di un piccolo comune italiano interamente sterminato dall’impatto del virus su corpi già fragili. Una sopraffazione a cui in coro si è detto “basta”, ma che rischia di ripetersi nella seconda ondata se non verranno intensificati gli sforzi per proteggere gli anziani.Dalla Campania al Trentino, passando per la Toscana, di giorno in giorno si moltiplicano iRsa. Uno dei casi più eclatanti è quello dell’Istituto Povere Figlie ...

C’è – di nuovo – un allarme Rsa. Da nord a sud, il nemico silenzioso è rientrato con prepotenza nelle case di riposo e nelle residenze sanitarie assistenziali, teatro la primavera scorsa di quella che ...

Nardella: necessari più controlli No spionaggio nei condomini

Anche perché i numeri ci dicono che i contagi nelle scuole sono estremamente ... E cerchiamo di non ripartire con l’alluvione delle ordinanze regionali. Bene le limitazioni specifiche se ...

C’è – di nuovo – un allarme Rsa. Da nord a sud, il nemico silenzioso è rientrato con prepotenza nelle case di riposo e nelle residenze sanitarie assistenziali, teatro la primavera scorsa di quella che ...Anche perché i numeri ci dicono che i contagi nelle scuole sono estremamente ... E cerchiamo di non ripartire con l’alluvione delle ordinanze regionali. Bene le limitazioni specifiche se ...