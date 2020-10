Recovery fund, Mattarella: 'Ora massima efficienza e rapidità' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella riunione al Quirinale in vista del Consiglio europeo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ringraziato il governo per il lavoro fatto fino ad oggi sul Recovery fund ricordando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella riunione al Quirinale in vista del Consiglio europeo, il presidente della Repubblica, Sergio, ha ringraziato il governo per il lavoro fatto fino ad oggi sulricordando ...

luigidimaio : Dobbiamo essere determinati, non possiamo permetterci alcun tipo di rallentamento. Agli italiani, alle nostre impre… - CarloCalenda : È per questo caro ?@SBuffagni? che l’unica, dicasi unica idea su Recovery fund per industria che state rilanciando… - Linkiesta : ++ Niente Recovery Fund fino alla prossima estate ++ - filippocecchin2 : RT @durezzadelviver: Cosa sono disposti ad ammettere pur di farci digerire MES e Recovery Fund... - FilippoBuccella : RT @fcancellato: Magari non ve ne frega nulla, ma se avessimo dato retta ai geni che volevano far uscire l'Italia dall'Ue a quest'ora non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Mattarella riceve Conte e i alcuni ministri: ora rapidità e efficienza su Recovery fund

Colazione al Quirinale prima del consiglio europeo. Tra i temi affrontati il Covid e i fondi europei ma anche la Brexit e i cambiamenti climatici La necessità di una cornice comune europea sulle ...

Bonomi: Occasione storica è cambiare il Paese

(Teleborsa) - "Il quarto trimestre, purtroppo, non è un trimestre che vediamo in maniera positiva, tant'è che noi abbiamo stimato un calo del PIL annuale intorno al 10%" pari "in assoluto a 180 miliar ...

Colazione al Quirinale prima del consiglio europeo. Tra i temi affrontati il Covid e i fondi europei ma anche la Brexit e i cambiamenti climatici La necessità di una cornice comune europea sulle ...(Teleborsa) - "Il quarto trimestre, purtroppo, non è un trimestre che vediamo in maniera positiva, tant'è che noi abbiamo stimato un calo del PIL annuale intorno al 10%" pari "in assoluto a 180 miliar ...