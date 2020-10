Primarie Pd, Luca Jahier scende in campo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Sono in campo e mi auguro si celebrino presto le Primarie di coalizione per creare la mobilitazione necessaria a conseguire il risultato di una alleanza larga di tante disponibilità a costruire il rilancio della città”. Luca Jahier, presidente del Cese, il Comitato economico e sociale europeo, conferma l’intenzione di partecipare alle Primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Torino.“Le opportunità sono molte e le energie disponibili anche – aggiunge -. Bisogna che si mettano a sistema per proiettare Torino tra i grandi poli del Rinascimento europeo”.“Appendino ha dimostrato onestà e ha costruito un’elegante uscita di scena, che comunque non cancella luci e ombre del suo mandato”, ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Sono ine mi auguro si celebrino presto ledi coalizione per creare la mobilitazione necessaria a conseguire il risultato di una alleanza larga di tante disponibilità a costruire il rilancio della città”., presidente del Cese, il Comitato economico e sociale europeo, conferma l’intenzione di partecipare alledel centrosinistra per il candidato sindaco di Torino.“Le opportunità sono molte e le energie disponibili anche – aggiunge -. Bisogna che si mettano a sistema per proiettare Torino tra i grandi poli del Rinascimento europeo”.“Appendino ha dimostrato onestà e ha costruito un’elegante uscita di scena, che comunque non cancella luci e ombre del suo mandato”, ...

