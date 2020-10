Mass Effect Legendary Edition confermata dall'ennesimo rumor: quanto bisognerà aspettare per la conferma? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sebbene Mass Effect Legendary Edition non sia stata ancora effettivamente annunciata, l'ennesimo rumor suggerisce che probabilmente BioWare stia per dare qualche notizia, si spera a breve, magari proprio durante i festeggiamenti dell'N7 Day.Ora anche in Sud Corea, il comitato di rating ha valutato il titolo: attualmente non c'è molto altro da fare a questo punto, anche se non possiamo essere lontani da un annuncio ufficiale. Le ultime indiscrezioni indicavano che Mass Effect Legendary Edition era stata spostata al 2021 per perfezionare la versione rimasterizzata di Mass Effect.Il gioco è apparso anche su numerosi siti Web di rivenditori negli ultimi tempi, quindi è ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sebbenenon sia stata ancora effettivamente annunciata, l'suggerisce che probabilmente BioWare stia per dare qualche notizia, si spera a breve, magari proprio durante i festeggiamenti dell'N7 Day.Ora anche in Sud Corea, il comitato di rating ha valutato il titolo: attualmente non c'è molto altro da fare a questo punto, anche se non possiamo essere lontani da un annuncio ufficiale. Le ultime indiscrezioni indicavano cheera stata spostata al 2021 per perfezionare la versione rimasterizzata di.Il gioco è apparso anche su numerosi siti Web di rivenditori negli ultimi tempi, quindi è ...

