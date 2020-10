Le Previsioni Meteo per la prossima settimana | tra 19 e 25 Ottobre torna l’Anticiclone | bel tempo e temperature in aumento

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)– Ci sarà una significativa svolta, nella circolazione barica a scala euro-atlantica nel corso della. Il Mediterraneo centrale e l’Italia risentiranno in maniera particolare del cambiamento di circolazione atteso. Si tratterà, nella sua stanza, di una progressiva, maggiore concentrazione dei nuclei instabili atlantici, in prossimità dei settori orientali oceanici e Ovest Europa, con cavi depressionari via via più flebili verso il bacino centrale del Mediterraneo. Piuttosto, l’onda instabile atlantica, potrebbe incidere in misura maggiore in prossimità delle isole Azzorre, settori iberici e fino al Marocco, al punto da andare a sollevare un promontorio anticiclonico nordafricano proprio verso il Mediterraneo ...