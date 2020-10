Juventus | Kakà | “Pirlo? Secondo me sarà unico Su Ronaldo…”

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Andrea Pirlo e Kakà sono stati due calciatori che ancora oggi nel leggerli insieme fanno venire i brividi. Non hanno bisogno di presentazioni, in quanto è la loro carriera che parla per loro. Si può dire che insieme nel Milan hanno vinto il mondo ed ora, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si stanno godendo il calcio in maniera diversa: Pirlo ha intrapreso da poco la carriera da allenatore della, mentre Kakà si starebbe guardando intorno per capire cosa vorrebbe fare da grande. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha commentato come vede il suo amico Andrea Pirlo nelle vesti di tecnico della Vecchia Signora, senza dimenticare degli elogi spesi nei confronti di Cristiano Ronaldo. LEGGI ANCHE:, Ronaldo positivo: ecco quando ritorna LEGGI ANCHE: Caos ...