Italia-Olanda 1-1 | Pellegrini | “Felice per il gol | rammarico per non aver vinto”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Credo che in questo gruppo tutti si trovino a proprio agio e questa è la nostra forza. C’è un bellissimo ambiente, sono contento del gol e della prestazione. Ci è mancato il gol vittoria e questo è l’unico. A livello personale era tanto tempo che mancava la rete e sono felicissimo”. Queste le parole di Lorenzo, autore del gol del momentaneo vantaggio dell’contro l’nel match di Nations League poi terminato 1-1. E sulla sfida contro la Polonia: “Sarà fondamentale vincere per la classifica”, ha concluso ai microfoni di Rai Sport il centrocampista della Roma.

ROMA, 14 OTT - Italia e Olanda 1-1 (1-1) in una partita della 4/a giornata del Girone 1 della Lega A di Nations League disputata sul terreno del Gewiss Stadium di Bergamo. I gol: nel primo tempo ...Finisce 1-1, Italia-Olanda, ma per Bergamo si è trattato di un evento che è andato oltre la partita e il girone di qualificazione. È stata una serata con medici e sindaci tutti in piedi sugli ...