Inter, Brozovic e Pinamonti già rientrati: ancora attesa per Hakimi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Marcelo Brozovic e Andrea Pinamonti rientrati all’Inter Primi rientri ad Appiano Gentile per l’Inter e Conte che torna così ad avere a disposizione Marcelo Brozovic e Andrea Pinamonti. I due giocatori sono rientrati dalle rispettivi Nazionali e ora sono a disposizione dell’allenatore per iniziare a preparare la sfida contro il Milan di sabato sera. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui c’è ancora da attendere per rivedere Hakimi, il cui arrivo era previsto anche per la giornata odierna. Hakimi.Inter.2020.21.braccia.larghe.esulta.1400×8401L'articolo Inter, Brozovic e Pinamonti ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Marceloe Andreaall’Primi rientri ad Appiano Gentile per l’e Conte che torna così ad avere a disposizione Marceloe Andrea. I due giocatori sonodalle rispettivi Nazionali e ora sono a disposizione dell’allenatore per iniziare a preparare la sfida contro il Milan di sabato sera. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui c’èda attendere per rivedere, il cui arrivo era previsto anche per la giornata odierna..2020.21.braccia.larghe.esulta.1400×8401L'articolo...

