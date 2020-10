Il concerto di Niall Horan in streaming dalla Royal Albert Hall di Londra il 7 novembre

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci sarà undiin, direttamentedi. Il live sarà trasmesso il 7, mentre i biglietti in prevendita sono disponibili a cominciare dal 16 ottobre. L’artista britannico presenterà la musica del nuovo album Heartbreak Weather, che ha rilasciato il 13 marzo scorso, mentre l’intero ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto in beneficienza e in favore della sua crew e del #weneedcrew relief fund. “Questo è qualcosa di cui sono incredibilmente appassionato poiché gli eventi dal vivo sono qualcosa che tutti amiamo e che ci mancano molto. Fino a quando non saremo in grado di tornare, ...

Niall Horan ha in programma un concerto molto speciale al Royal Albert Hall di Londra, previsto per il prossimo 7 novembre. Il ricavato dell’evento andrà ai membri del suo entourage (e non solo), che ...Niall Horan torna live dal palco della Royal Albert Hall di Londra. L’ex One Direction si esibirà in streaming il 7 novembre in un evento di beneficenza ...