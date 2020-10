GF Vip | Patrizia De Blanck e la dolorosa confessione | Barbara d’Urso | “Sono sotto choc”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)Dechiacchierando con il resto dei coinquilini del Grande Fratello Vip, ha raccontato un episodio molto spiacevole della sua vita. Nel corso di Pomeriggio 5,d’Urso si è collegata in diretta e la contessa stava confidando al resto del gruppo di aver perso un bambino.Dee la,... L'articolo GF Vip,Dee lad’Urso: “Sonochoc” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, Patrizia De Blanck e la dolorosa confessione, Barbara d’Urso: “Sono sotto choc” - zazoomblog : Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck fa una rivelazione shock: Barbara dUrso quasi in Lacrime - #Grande… - valentinadigrav : RT @tempoweb: Compensi da favola al #GFVIP, ecco quanto guadagnano i concorrenti - tempoweb : Compensi da favola al #GFVIP, ecco quanto guadagnano i concorrenti - FrancaChierega3 : Nella casa del Grande Fratello vip c'è Patrizia regina adorabile però decaduta ,poi ci sono le principesse Matilde… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Patrizia

prima dell’inizio del reality Non mancano le polemiche quest’anno al Grande Fratello Vip 5. Senza dubbio i concorrenti non si stanno risparmiando, e tra scontri e rivelazioni choc (come quella di ..."Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo"In esclusiva, sul prossimo numero di "Chi", parlano la madre e la fidanzata di Massimiliano Morra. Mercoledì 14 ottobre, è disponib ...