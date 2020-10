Gazzetta: diritti tv, cinque club (tra cui il Napoli) si astengono dal voto per Advent/Cvc/Fsi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri la Serie A ha dato il via libera all’ingresso della cordata Advent/Cvc/Fsi nella media company per i diritti tv. Assicurerà un investimento di 1,6 miliardi per il 10 per cento della Serie A, scrive la Gazzetta dello Sport, che fa la conta dei voti ottenuti. Ci sono stati cinque club astenuti. Tra questi, anche il Napoli di De Laurentiis. “Già nei giorni scorsi, gli ultimi sondaggi avevano dato il consorzio poi vincente in vantaggio. Una riunione trilaterale Juve-Milan-Inter si era pronunciata, ma anche diverse altre società, dal Torino al Parma, avevano fatto filtrare la loro preferenza per il piano di Advent/Cvc/Fondo Strategico Italiano. Proprio Maurizio Tamagnini, l’ad del fondo italiano assistito con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri la Serie A ha dato il via libera all’ingresso della cordata/Cvc/Fsi nella media company per itv. Assicurerà un investimento di 1,6 miliardi per il 10 per cento della Serie A, scrive ladello Sport, che fa la conta dei voti ottenuti. Ci sono statiastenuti. Tra questi, anche ildi De Laurentiis. “Già nei giorni scorsi, gli ultimi sondaggi avevano dato il consorzio poi vincente in vantaggio. Una riunione trilaterale Juve-Milan-Inter si era pronunciata, ma anche diverse altre società, dal Torino al Parma, avevano fatto filtrare la loro preferenza per il piano di/Cvc/Fondo Strategico Italiano. Proprio Maurizio Tamagnini, l’ad del fondo italiano assistito con ...

