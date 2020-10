Francesca Fialdini crolla in diretta | La conduttrice non ce la fa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il programma “Da noi..a ruota libera”, che chiude in bellezza la domenica pomeriggio di Rai 1, durante l’ultima puntata ha regalato grandi emozioni, soprattutto alla conduttrice, Francesca Fialdini. Francesca Fialdini colta di sorpresa Non se lo aspettava Francesca Fialdini, che l’ 11 ottobre ha compiuto gli anni, di versare tante lacrime domenica scorsa, durante la conduzione … L'articolo Francesca Fialdini crolla in diretta La conduttrice non ce la fa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il programma “Da noi..a ruota libera”, che chiude in bellezza la domenica pomeriggio di Rai 1, durante l’ultima puntata ha regalato grandi emozioni, soprattutto allacolta di sorpresa Non se lo aspettava, che l’ 11 ottobre ha compiuto gli anni, di versare tante lacrime domenica scorsa, durante la conduzione … L'articoloinLanon ce la fa proviene da www.meteoweek.com.

Il programma “Da noi..a ruota libera”, che chiude in bellezza la domenica pomeriggio di Rai 1, durante l’ultima puntata ha regalato grandi emozioni, soprattutto alla conduttrice, Francesca Fialdini.

Francesca Fialdini crolla in diretta: la conduttrice in lacrime, ecco cos’è successo

Da noi...a ruota libera, momenti di grande commozione per Francesca Fialdini: difficile trattenere le lacrime per la sorpresa in studio.

Da noi...a ruota libera, momenti di grande commozione per Francesca Fialdini: difficile trattenere le lacrime per la sorpresa in studio.