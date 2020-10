“Ecco cos’è stato per me”. Serena Autieri, la verità su Gabriel Garko dopo anni: “Non ne voglio più parlare” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tra i le liaison vere e presunte di Gabriel Garko figura anche quella con Serena Autieri. Dal momento in cui l’attore ha fatto il proprio coming out al Grande Fratello Vip 5, le starlette che gli sono state a fianco nel corso degli anni, hanno confessato che le storie amorose fossero finte. Una sorta di effetto domino della vita sentimentale di Garko. Serena Autieri ha diviso con Garko il set della fiction ‘L’Onore e il Rispetto’ e durante quegli anni lì si rumoreggiava di un particolare feeling tra i due attori. La Autieri è stata intervistata da Serena Bortone per il talk di Rai Uno ‘Oggi è un altro giorno’, e ci ha tenuto a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tra i le liaison vere e presunte difigura anche quella con. Dal momento in cui l’attore ha fatto il proprio coming out al Grande Fratello Vip 5, le starlette che gli sono state a fianco nel corso degli, hanno confessato che le storie amorose fossero finte. Una sorta di effetto domino della vita sentimentale diha diviso conil set della fiction ‘L’Onore e il Rispetto’ e durante queglilì si rumoreggiava di un particolare feeling tra i due attori. Laè stata intervistata daBortone per il talk di Rai Uno ‘Oggi è un altro giorno’, e ci ha tenuto a ...

MiriamEresiarco : @rumba_magica “..ecco l’Amore cos’è..” Siete state (i, suppongo sia una cosa di famiglia) tenaci, Noa ha una vita ora! ?? - grifondonio : Ah ecco cos'è, Mercurio Retrogrado. Ora ha senso. - M_decimoMeridio : RT @Vince7914: Quando I vostri figli, i vostri nipoti, cuginetti piccoli vi chiederanno che cos'è un coglione fate vedere loro questo tweet… - strangeday3 : RT @EssereAnimali: Prigionieri in mare aperto: a inizio 2020 siamo stati in Grecia per documentare la triste vita dei pesci negli allevamen… - L_Economia : Riduzione del cuneo fiscale, riforma dell’Irpef «nell’arco del prossimo triennio» e assegno unico per i figli a par… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco cos’è New PadovaStar è ancora più digital: novità redesign del sito Fortune Italia