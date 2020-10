Disattivare MobilePay e annullare tutti gli abbonamenti non richiesti

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)gli operatori telefonici italiani usufruiscono di una piattaforma di pagamento (da loro creata) che, tramite il credito telefonico, permette di comprare servizi accessori come, ad esempio, la ricezione di news sul cellulare oppure la lettura completa di articoli di giornali online come Gazzetta e Corriere.è una buona idea di base, peccato che spesso viene associato anche a servizi spazzatura o a truffe legalizzate, come quelle in cui è sufficiente premere su un link nel browser del cellulare o cliccare un link particolare su Facebook per attivare un abbonamento tramitesenza volerlo.Se anche noi siamo capitati in questo tipo di problema, in questa guida vi mostreremo comee come evitare che in futuro possano essere attivati ...