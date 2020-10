Di Maio: evitare aumenti fossato tra Ue e Russia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 'L'Italia resta tra i Paesi più convintamente favorevoli al mantenimento del dialogo e della cooperazione con la Russia, dobbiamo tutti compiere ogni sforzo per evitare che il fossato tra Ue e Russia' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 'L'Italia resta tra i Paesi più convintamente favorevoli al mantenimento del dialogo e della cooperazione con la, dobbiamo tutti compiere ogni sforzo perche iltra Ue e' ...

L'Italia, ha proseguito Di Maio, resta fra paesi più convinti sulla necessità del dialogo con la Russia, perché è nel nostro interesse e in quello dell'Ue "compiere degli sforzi per evitare che il ...

Nagorno-Karabakh: Di Maio, Russia ha ruolo centrale in sforzi diplomatici per risolvere il conflitto

Le autorità italiane sono preoccupate per l'escalation delle violenze e per le vittime civili, ha aggiunto Di Maio. Il ministro ha dunque auspicato una cessazione delle ostilità "per evitare rischi di ...

L'Italia, ha proseguito Di Maio, resta fra paesi più convinti sulla necessità del dialogo con la Russia, perché è nel nostro interesse e in quello dell'Ue "compiere degli sforzi per evitare che il ...Le autorità italiane sono preoccupate per l'escalation delle violenze e per le vittime civili, ha aggiunto Di Maio. Il ministro ha dunque auspicato una cessazione delle ostilità "per evitare rischi di ..."