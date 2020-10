CUJO AI lancia una soluzione brevettata di identificazione dei dispositivi | che risolve i principali problemi causati dalla randomizzazione degli indirizzi MAC

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La più recentediAI può identificare in modo affidabile iche utilizzano laMAC. EL SEGUNDO, California, 14 ottobre 2020 /PRNewswire/AI, pioniere e leader globale nello sviluppo e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza, il controllo e la privacy deiconnessi, ha annunciato oggi la nuova funzionedidei, che sarà in grado di identificare e proteggere completamente iche utilizzano la...