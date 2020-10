Crotone-Juventus con 1000 spettatori: il comunicato del club rossoblu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci saranno mille tifosi all’Ezio Scida per Crotone-Juventus: ecco l’annuncio del club calabrese sul sito ufficiale Il Crotone annuncia di aver ricevuto l’autorizzazione dalla regione Calabria che consente l’ingresso di mille tifosi per la gara con la Juventus. «Il Football club Crotone comunica che, ricevuta quest’oggi l’autorizzazione da parte della regione Calabria e in accordo al DPCM del 12 ottobre 2020, per la partita Crotone-Juventus in programma sabato alle 20.45 e valida per la quarta giornata di serie A TIM, avrà finalmente la possibilità di ospitare sugli spalti dello stadio Ezio Scida mille spettatori. I biglietti in vendita saranno disponibili per il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci saranno mille tifosi all’Ezio Scida per: ecco l’annuncio delcalabrese sul sito ufficiale Ilannuncia di aver ricevuto l’autorizzazione dalla regione Calabria che consente l’ingresso di mille tifosi per la gara con la. «Il Footballcomunica che, ricevuta quest’oggi l’autorizzazione da parte della regione Calabria e in accordo al DPCM del 12 ottobre 2020, per la partitain programma sabato alle 20.45 e valida per la quarta giornata di serie A TIM, avrà finalmente la possibilità di ospitare sugli spalti dello stadio Ezio Scida mille. I biglietti in vendita saranno disponibili per il ...

Sport_Mediaset : #Juve in emergenza a #Crotone. Tra acciaccati e positivi, attacco da inventare. Con #Ronaldo positivo, #Dybala con… - BonettiESPN : Gazzetta's transfer market rating for each Serie A team 7.5 – Juventus, Napoli 7.0 – Inter, Milan 6.5 – Atalanta,… - CondiMr : RT @FcCrotoneOff: ?? Ricordate come finì l'ultimo Crotone-Juventus? ma che gol ha fatto Nwankwooo Simy ???? - MomentiCalcio : #Crotone, contro la #Juventus ci saranno mille spettatori allo stadio - ItaSportPress : Il Crotone riapre le porte: 1000 tifosi in tribuna contro la Juventus - -