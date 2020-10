Covid: oggi 7.332 casi in Italia, record di sempre. 43 morti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora un balzo dei contagi in Italia. oggi 7.332 casi in Italia, record di sempre Ieri era stata toccata quota 5901. A registrare l’incremento più importante è la Lombardia, che sfiora di 2mila casi e conta 17 decessi.I dati regione per regioneBoom di casi in Lombardia, dove preoccupa di nuovo Milano. Sono 1.884 i nuovi contagiati da Covid nella regione. Oltre 1000 si sarebbero registrati nel solo capoluogo. Il coordinatore dell’Unità di crisi, Antonio Pesenti, annuncia all’Ansa che, se sarà necessario, la regione è pronta a riaprire l’ospedale in Fiera. Nella regione i nuovi ricoveri sono stati 99 nei reparti ordinari e 2 in Terapia Intensiva. I tamponi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora un balzo dei contagi in7.332indiIeri era stata toccata quota 5901. A registrare l’incremento più importante è la Lombardia, che sfiora di 2milae conta 17 decessi.I dati regione per regioneBoom diin Lombardia, dove preoccupa di nuovo Milano. Sono 1.884 i nuovi contagiati danella regione. Oltre 1000 si sarebbero registrati nel solo capoluogo. Il coordinatore dell’Unità di crisi, Antonio Pesenti, annuncia all’Ansa che, se sarà necessario, la regione è pronta a riaprire l’ospedale in Fiera. Nella regione i nuovi ricoveri sono stati 99 nei reparti ordinari e 2 in Terapia Intensiva. I tamponi ...

