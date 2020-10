Coprifuoco in Francia, Macron: “Per 4 settimane dalle 21 alle 6 nelle zone più colpite” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per frenare l’epidemia di Covid, in Francia entra in vigore il Coprifuoco tra le 21 e le 6 del mattino, a partire da domenica a mezzanotte, per le zone di massima allerta. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando alla nazione in tv. Una decisione presa per “proteggere i bambini e gli anziani e il nostro sistema sanitario”. “Siamo nella seconda ondata e tanti Paesi stanno prendendo provvedimenti. E’ un virus “pericoloso e grave per tutti – ha proseguito il capo dell’Eliseo – Siamo entrati in una fase in cui bisogna reagire”, ha avvertito Macron, aggiungendo che “il virus riparte, circola di nuovo rapidamente in Europa e nel nostro Paese”. Una situazione seria: “Non abbiamo perso il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per frenare l’epidemia di Covid, inentra in vigore iltra le 21 e le 6 del mattino, a partire da domenica a mezzanotte, per ledi massimarta. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel, parlando alla nazione in tv. Una decisione presa per “proteggere i bambini e gli anziani e il nostro sistema sanitario”. “Siamo nella seconda ondata e tanti Paesi stanno prendendo provvedimenti. E’ un virus “pericoloso e grave per tutti – ha proseguito il capo dell’Eliseo – Siamo entrati in una fase in cui bisogna reagire”, ha avvertito, aggiungendo che “il virus riparte, circola di nuovo rapidamente in Europa e nel nostro Paese”. Una situazione seria: “Non abbiamo perso il ...

