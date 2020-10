Conte e il Recovery Fund, priorità all'occupazione femminile (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - Il presidente del Consiglio incassa, anche alla Camera, l'ok della maggioranza sulle posizioni dell'Italia che il governo si appresta a rappresentare al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Proprio come ieri è accaduto in Senato. Quindi sale al Colle, per il consueto pranzo con il capo dello Stato, alla vigilia, dell'appuntamento di Bruxelles, forte del consenso delle forze politiche che sostengono l'esecutivo. Ribadisce, in Aula, che l'Europa deve "restare unita" per affrontare e superare il'emergenza da Covid e rilancia sul sostegno all'occupazione femminile con le risorse che arriveranno dal Recovery Fund. Rispetta il "perimetro" dell'ordine dell'ordine del giorno stabilito, ma non manca di ricordare che sulle misure anti pandemia aggiornate con l'ultimo Dpcm è altrettanto ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - Il presidente del Consiglio incassa, anche alla Camera, l'ok della maggioranza sulle posizioni dell'Italia che il governo si appresta a rappresentare al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Proprio come ieri è accaduto in Senato. Quindi sale al Colle, per il consueto pranzo con il capo dello Stato, alla vigilia, dell'appuntamento di Bruxelles, forte del consenso delle forze politiche che sostengono l'esecutivo. Ribadisce, in Aula, che l'Europa deve "restare unita" per affrontare e superare il'emergenza da Covid e rilancia sul sostegno all'con le risorse che arriveranno dal. Rispetta il "perimetro" dell'ordine dell'ordine del giorno stabilito, ma non manca di ricordare che sulle misure anti pandemia aggiornate con l'ultimo Dpcm è altrettanto ...

