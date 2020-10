Carlo Conti, sapete chi è la moglie a 59 anni: “Voleva lasciarmi ma…” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il suo nome è Francesca Vaccaro ed è la moglie di Carlo Conti. I due si sono conosciuti dietro le quinte del programma Domenica In. La donna, infatti, lavorava dietro le quinte della trasmissione, nei panni di costumista. Subito è scattata la scintilla. Conti e la Vaccaro hanno quindi deciso nel 2012 di convolare a nozze, nella splendida cornice delle colline fiorentine. Poi, nel 2014, il loro amore ha portato alla luce anche una vita: i due sono infatti diventati genitori di Matteo, il loro unico figlio che oggi ha ben sei anni. La crisi tra Francesca Vaccaro e Carlo Conti Non tutto, però, è sempre andato bene tra Francesca Vaccaro e suo marito, Carlo Conti. I due, prima di sposarsi, ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il suo nome è Francesca Vaccaro ed è ladi. I due si sono conosciuti dietro le quinte del programma Domenica In. La donna, infatti, lavorava dietro le quinte della trasmissione, nei pdi costumista. Subito è scattata la scintilla.e la Vaccaro hanno quindi deciso nel 2012 di convolare a nozze, nella splendida cornice delle colline fiorentine. Poi, nel 2014, il loro amore ha portato alla luce anche una vita: i due sono infatti diventati genitori di Matteo, il loro unico figlio che oggi ha ben sei. La crisi tra Francesca Vaccaro eNon tutto, però, è sempre andato bene tra Francesca Vaccaro e suo marito,. I due, prima di sposarsi, ...

