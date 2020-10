Caduta Libera, 14 ottobre 2020: Alessandro (Video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 14 ottobre 2020 Nella puntata del 14 ottobre 2020, si è confermato campione, Alessandro, commerciante di cereali di Saronno, sposato e con tre figli. Alessandro è arrivato al gioco finale con 140mila euro, dando solo 7 risposte esatte, e ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 14Nella puntata del 14, si è confermato campione,, commerciante di cereali di Saronno, sposato e con tre figli.è arrivato al gioco finale con 140mila euro, dando solo 7 risposte esatte, e ...

