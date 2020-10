Brexit: Michel, serve accordo ma non a ogni costo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) BRUXELLES, OCT 14 - "È nell'interesse di entrambe le parti, Ue e Regno Unito, ndr, concludere un accordo prima della fine del periodo di transizione. Tuttavia, ciò non può avvenire a ogni costo. I ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) BRUXELLES, OCT 14 - "È nell'interesse di entrambe le parti, Ue e Regno Unito, ndr, concludere unprima della fine del periodo di transizione. Tuttavia, ciò non può avvenire a. I ...

Tuttavia, ciò non può avvenire a ogni costo. I prossimi giorni saranno decisivi. Inviterò il nostro negoziatore" Michel Barnier "ad aggiornarci sugli ultimi sviluppi. Le questioni chiave includono, in ...

Brexit: Merkel, vogliamo l'accordo ma dobbiamo essere preparati a fallimento negoziato -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 13 ott - Il ministro tedesco degli affari europei Michael Roth ha indicato che 'siamo in un momento molto critico dei negoziati e siamo sotto pressione, il ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 13 ott - Il ministro tedesco degli affari europei Michael Roth ha indicato che 'siamo in un momento molto critico dei negoziati e siamo sotto pressione, il tempo stringe'.