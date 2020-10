Autogrill resta sotto pressione con downgrade Citigroup e prospettive business

divisamp79 : Non ci resta che l'autogrill -

(Teleborsa) - Resta sotto pressione Autogrill, che cede anche oggi il2,89%, dopo le ampie perdite incassate la vigilia (-9,5%). Su titolo continuano a pesare il "sell" decretato da Citigoup, con TP a ...Sul resto del comparto, piatta Intesa Sp, mentre Mps, volatile dopo il balzo sul finale di ieri, oggi torna a stornare. Il titolo è in asta di volatilità con un ribasso del 4,9%. Non c'è pace per ...