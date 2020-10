Antonella Clerici apprende in diretta della morte di Gianfranco De Laurentis (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un momento molto difficile oggi per Antonella Clerici che ha ricevuto in diretta la notizia della morte di Gianfranco De Laurentis. Il noto conduttore e giornalista sportiva è morto questa notte ma la Clerici non lo sapeva. Impegnata con E’ sempre mezzogiorno non aveva letto niente al riguardo ma durante la pubblicità hanno ritenuto opportuno informarla. Gianfranco De Laurentis era per Antonella Clerici un padre perché è stata la prima persona che l’ha accolta e le ha insegnato tanto quando è arrivata giovanissima a Roma. Non conosceva nessuno e lui l’ha accolta nella sua famiglia, confida che è cresciuta con i suoi tre figli. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un momento molto difficile oggi perche ha ricevuto inla notiziadiDe. Il noto conduttore e giornalista sportiva è morto questa notte ma lanon lo sapeva. Impegnata con E’ sempre mezzogiorno non aveva letto niente al riguardo ma durante la pubblicità hanno ritenuto opportuno informarla.Deera perun padre perché è stata la prima persona che l’ha accolta e le ha insegnato tanto quando è arrivata giovanissima a Roma. Non conosceva nessuno e lui l’ha accolta nella sua famiglia, confida che è cresciuta con i suoi tre figli. ...

Dal 1987 al 1996 condusse Domenica Sprint assieme ad altri colleghi che nel corso dei nove anni gli ruotarono attorno, tra cui Antonella Clerici praticamente agli esordi televisivi. Dal 1993 al 1994 ...

