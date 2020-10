Vittuone, addio a Giuseppe "Peppino" Baglio sindaco comunista dal 1975 al 1998 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il sindaco Laura Bonfadini ha indetto il lutto cittadino per salutare con il rispetto e l'affetto dell'intera comunità Giuseppe Baglio, detto da tutti Peppino, già sindaco di Vittuone per ben cinque ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 ottobre 2020) IlLaura Bonfadini ha indetto il lutto cittadino per salutare con il rispetto e l'affetto dell'intera comunità, detto da tutti, giàdiper ben cinque ...

ilarymary : Addio Peppino Baglio ex sindaco storico di Vittuone - CronacaOssonaTw : Addio Peppino Baglio ex sindaco storico di Vittuone - ilarymary : Addio Peppino Baglio ex sindaco storico di Vittuone -

Ultime Notizie dalla rete : Vittuone addio Vittuone, addio a Giuseppe "Peppino" Baglio sindaco comunista dal 1975 al 1998 IL GIORNO Addio a Giuseppe “Peppino” Baglio sindaco comunista dal 1975 al 1998

Il sindaco Laura Bonfadini ha indetto il lutto cittadino per salutare con il rispetto e l’affetto dell’intera comunità Giuseppe Baglio, detto da tutti Peppino, già sindaco di Vittuone per ben cinque m ...

Addio Peppino Baglio ex sindaco storico di Vittuone

di Cristina Garavaglia. 11/10/2020 - Se ne è andato a 92anni nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 lo storico personaggio politico di Vittuone.

Il sindaco Laura Bonfadini ha indetto il lutto cittadino per salutare con il rispetto e l’affetto dell’intera comunità Giuseppe Baglio, detto da tutti Peppino, già sindaco di Vittuone per ben cinque m ...di Cristina Garavaglia. 11/10/2020 - Se ne è andato a 92anni nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 lo storico personaggio politico di Vittuone.