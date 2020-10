Tumori | risposte a cura migliorano del 60% con mix immuno-oncologico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - La combinazione di due molecole-oncologiche, nivolumab e ipilimumab, riduce il rischio di progressione della malattia tumorale del 20%, di morte del 13% e incrementa ledel 60% rispetto alla monoterapia. Lo dimostra una metanalisi, coordinata dall'università Sapienza di Roma, che ha considerato 8 studi, condotti fra il 2010 e il 2020, su 2.440 pazienti con diversi tipi di tumore. E le ricerche sulle singole neoplasie confermano i notevoli passi avanti delle combinazioni con l'-oncologia. Passi in avanti che sono stati approfonditi oggi in una conferenza stampa virtuale. In particolare, si legge in una nota,"per la prima volta in 30 anni, questo approccio ha evidenziato un miglioramento significativo della sopravvivenza globale in una neoplasia molto difficile da trattare ...