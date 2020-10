Test sugli animali: sospesa la sperimentazione su sei macachi. Ma non basta (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ una mossa che farà storia l’Ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha sospeso la sperimentazione sui sei macachi del progetto Lightup, rinchiusi negli negli stabulari di via Volturno, a Parma, dove gli animali destinati alla ricerca vivono la loro breve vita di sofferenza e morte programmata. Gli animalisti e le associazioni anti-vivisezione d’ispirazione scientifica festeggiano non soltanto il riposo dei macachi dalle sedie di contenzione, ma la fine di un’era: la fine dell’autocertificazione dietro cui si trincera il mondo accademico mainstream, cittadella arroccata nelle proprie certezze, refrattaria al dialogo e al confronto, ancorata a metodologie di ricerca in vivo la cui messa a punto risale a molti decenni fa e da allora immutate. Al centro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ una mossa che farà storia l’Ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha sospeso lasui seidel progetto Lightup, rinchiusi negli negli stabulari di via Volturno, a Parma, dove glidestinati alla ricerca vivono la loro breve vita di sofferenza e morte programmata. Glisti e le associazioni anti-vivisezione d’ispirazione scientifica festeggiano non soltanto il riposo deidalle sedie di contenzione, ma la fine di un’era: la fine dell’autocertificazione dietro cui si trincera il mondo accademico mainstream, cittadella arroccata nelle proprie certezze, refrattaria al dialogo e al confronto, ancorata a metodologie di ricerca in vivo la cui messa a punto risale a molti decenni fa e da allora immutate. Al centro ...

ladyrosmarino : RT @ilfattoblog: Test sugli animali: sospesa la sperimentazione su sei macachi. Ma non basta - clikservernet : Test sugli animali: sospesa la sperimentazione su sei macachi. Ma non basta - Noovyis : (Test sugli animali: sospesa la sperimentazione su sei macachi. Ma non basta) Playhitmusic - - ilfattoblog : Test sugli animali: sospesa la sperimentazione su sei macachi. Ma non basta - Luca84241905 : @SilviaMastripp2 @Emanuele676 @Cartabellotta innanzitutto la Germania no! in secondo luogo dobbiamo fare lo stesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Test sugli Test sugli animali: sospesa la sperimentazione su sei macachi. Ma non basta Il Fatto Quotidiano La Maddalena, barca a vela sugli scogli: Guardia Costiera soccorre cinque francesi

I militari della Guardia Costiera di La Maddalena hanno soccorso cinque francesi che, partiti da Tolone, navigando sulla loro barca a vela di 12 metri, si sono incagliati tra gli scogli in prossimità ...

Paura in Cina, test a tappeto per 9 mln in una citta'

Si riaffaccia in Cina la paura del Covid-19, tanto da far scattare un piano per effettuare, in 5 giorni, test sugli oltre 9 milioni di ...

I militari della Guardia Costiera di La Maddalena hanno soccorso cinque francesi che, partiti da Tolone, navigando sulla loro barca a vela di 12 metri, si sono incagliati tra gli scogli in prossimità ...Si riaffaccia in Cina la paura del Covid-19, tanto da far scattare un piano per effettuare, in 5 giorni, test sugli oltre 9 milioni di ...