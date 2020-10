Tapiro d’oro per Alberto Matano, Lorella Cuccarini colpisce ancora (Di martedì 13 ottobre 2020) Alberto Matano, Lorella Cuccarini colpisce ancora: il conduttore de La Vita In Diretta è stato infatti raggiunto da Valerio Staffelli che gli ha consegnato un Tapiro d’oro. Alberto Matano Fonte Foto Instagram @AlbertoMatanoNella puntata di Striscia La Notizia andata in onda il 12 ottobre 2020 un vero e proprio colpo di scena. Valerio Staffelli ha infatti consegnato un Tapiro d’oro ad Alberto Matano a causa di un suo scheletro nell’armadio. Di chi si tratta? Beh, chi se non Lorella Cuccari che lo scorso anno lo ha affiancato alla guida de La Vita In Diretta, la ... Leggi su chenews (Di martedì 13 ottobre 2020): il conduttore de La Vita In Diretta è stato infatti raggiunto da Valerio Staffelli che gli ha consegnato und’oro.Fonte Foto Instagram @Nella puntata di Striscia La Notizia andata in onda il 12 ottobre 2020 un vero e proprio colpo di scena. Valerio Staffelli ha infatti consegnato und’oro ada causa di un suo scheletro nell’armadio. Di chi si tratta? Beh, chi se nonCuccari che lo scorso anno lo ha affiancato alla guida de La Vita In Diretta, la ...

NicholasNik7 : RT @bubinoblog: Stasera a #StriscialaNotizia la consegna del Tapiro d'oro ad Alberto Matano dopo le parole di Lorella Cuccarini a Verissimo… - Luca_zone : Tapiro d'oro ad Alberto Matano per la querelle con Lorella Cuccarini - LauraFrigerio : Striscia la Notizia: Tapiro d'oro per Alberto Matano - GigiGx : @loredanatroiano Stasera manderanno in onda la consegna a Matano di un Tapiro D'Oro pieno di accuse imbarazzanti. - Luca_zone : RT @Striscia: .@albmatano riceve il Tapiro D'Oro e risponde alle accuse di @LCuccarini @VStaffelli #striscia #striscialanotizia https://… -

