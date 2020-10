Su WhatsApp per Android arrivano finalmente i filtri per la ricerca avanzata (Di martedì 13 ottobre 2020) Sulla versione per Android della popolare piattaforma di instant messaging WhatsApp, ha iniziato da poco a fare la sua apparizione una nuova funzione di ricerca avanzata. Nella schermata principale infatti, se ora cliccate in alto a destra sull’icona della lente di ingrandimento, vedrete apparire, sotto al campo in cui digitare il testo della nostra ricerca, diversi pulsanti che rappresentano altrettanti filtri: Foto, Video, Link, GIF, Audio e Documenti. Questo consentirà di filtrare i contenuti trovati per tipologia, con anche la possibilità di mostrare i risultati attraverso una visualizzazione a elenco o a griglia. Ma non è tutto, perché la nuova ricerca avanzata consente anche di ottenere risultati più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Sulla versione perdella popolare piattaforma di instant messaging, ha iniziato da poco a fare la sua apparizione una nuova funzione di. Nella schermata principale infatti, se ora cliccate in alto a destra sull’icona della lente di ingrandimento, vedrete apparire, sotto al campo in cui digitare il testo della nostra, diversi pulsanti che rappresentano altrettanti: Foto, Video, Link, GIF, Audio e Documenti. Questo consentirà di filtrare i contenuti trovati per tipologia, con anche la possibilità di mostrare i risultati attraverso una visualizzazione a elenco o a griglia. Ma non è tutto, perché la nuovaconsente anche di ottenere risultati più ...

rubio_chef : Veramente il roscio malefico e la sua squadra censurano qualsiasi cosa riguardi la Palestina e le doverose critiche… - amnestyitalia : A 22 anni ha composto una canzone e l’ha fatta circolare su Whatsapp. Per questo semplice gesto, Yahaya Sharif-Amin… - clikservernet : Su WhatsApp per Android arrivano finalmente i filtri per la ricerca avanzata - Noovyis : (Su WhatsApp per Android arrivano finalmente i filtri per la ricerca avanzata) Playhitmusic -… - angelavec69 : RT @gliInvisibili: Canile rifugio di Terredonniche (CS) #UNGARO Maschio, Nato il 10/10/2012 In canile dal 10/10/2014 15 kg circa compatib… -