Sondaggi elettorali SWG | i primi 4 partiti in meno di 9 punti

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il panorama politico italiano è diventato nell’ultimo anno più vario e plurale. Era da tempo che il partito più forte non era per così lungo tempo al di sotto del 25%, in una posizione contendibile. Oggi secondo gli ultimidi SWG iquattrosono racchiusi in solo nove. La Lega, prima con il 24,4%, in calo di 4 decimali, ha solo l’8,9% in più del Movimento 5 Stelle, che arriva al 15,5%, uno 0,3% in più rispetto a settimana scorsa.Segui Termometro Politico su Google News Ancora più vicino il PD, con il 20,5%, in calo del 0,3%, e Fratelli d’Italia, al 16%, in aumento del 0,2%. Nel centrodestra oltre alla Lega è in leggero calo anche Forza Italia, ora al 5,9%, mentre Cambiamo! è ...