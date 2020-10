Sgarbi fuori controllo insulta Conte dopo il nuovo Dpcm | ' Deve dare via il c***o'

leicomelaluna : Jane Lynch che mi retweetta Sgarbi che viene buttato fuori dal parlamento. Che dire, signori, iconic? - largehause : @spinax64 Sgarbi è fuori di testa - AntonioBachetti : @pietro_trevi @Giorgiolaporta @VittorioSgarbi Una bella e combattuta lotta! Non siamo nemmeno alla frutta, ma km fu… - Dinoquellovero : @Giovannileo17 @VittorioSgarbi @AnsaRomaLazio @ilmessaggeroit @tempoweb @ilgiornale @corriereroma @rep_roma… - xtianmercsss : - Myriam Catania E, fuori dal #GFVIP, anche: - Giovanni Ciacci - Simona Izzo - Vittorio Sgarbi -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi fuori

Il passaggio più criticato del decreto è quello in cui si consiglia di indossare la mascherina anche dentro casa nel caso in cui si abbiano ospiti parenti o amici non conviventi ...“Giuseppe Conte deve proprio andare a dare via il c***o”. Vittorio Sgarbi è sempre più fuori controllo e, ai microfoni di Radio Radio, non ha risparmiato insulti ed oscenità nei confronti del governo ...