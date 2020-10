Serie A, i 900 milioni di Fortress non bastano: per la media company la Lega tratta in esclusiva con la cordata Cvc (Di martedì 13 ottobre 2020) La Lega Serie A va avanti a trattare in esclusiva con la cordata CVC per l’ingresso nella media company. Una decisione presa dall’Assemblea con 15 voti a favore e cinque astenuti. Niente da fare dunque per Fortress Investment Group, entrata nella corsa con un’offerta last minute di 900 milioni di euro, come riportato da Bloomberg. Negli ultimi giorni Bain, l’altra cordata in gioco, aveva migliorato la sua offerta. Secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore, la cordata era pronta ad entrare con una partnership che prevedeva la costituzione di una società dedicata alla gestione dei diritti audiovisivi, «nonché l’acquisto per un periodo definito ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) LaA va avanti are incon laCVC per l’ingresso nella. Una decisione presa dall’Assemblea con 15 voti a favore e cinque astenuti. Niente da fare dunque perInvestment Group, entrata nella corsa con un’offerta last minute di 900di euro, come riportato da Bloomberg. Negli ultimi giorni Bain, l’altrain gioco, aveva migliorato la sua offerta. Secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore, laera pronta ad entrare con una partnership che prevedeva la costituzione di una società dedicata alla gestione dei diritti audiovisivi, «nonché l’acquisto per un periodo definito ...

Open_gol : Sul tavolo anche le proposte di Bain e Cvc. La decisione della Lega Calcio arriverà in giornata - MarziaLoreti : problema sono cene con parenti amici per questa maggioranza nominata,che mentre mette divieti,fa sbarcare 900 cland… - naimablu : RT @SiegAzreil: @PilotaPodcast @andreadile @naimablu @kissmepolka Just for info come ogni nobile dell'inizio del '900 lovecraft nasce razzi… - SiegAzreil : @PilotaPodcast @andreadile @naimablu @kissmepolka Just for info come ogni nobile dell'inizio del '900 lovecraft nas… - MilanoFinanza : Serie A, Fortress mette sul piatto 900 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 900 Serie A, offerta last minute di Fortress da 900 milioni Il Messaggero Yamaha Tracer 900 ABS (2017 - 18) usata a Nerviano

Annuncio vendita Yamaha Tracer 900 ABS (2017 - 18) usata a Nerviano, Milano - 8176439 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...

Big Farm Machines

Tutte le novità della meccanizzazione agricola per le alte potenze: trattori, mietitrebbie e attrezzature per la lavorazione di grandi superfici. Lanciati lo scorso 2 luglio, i nuovi supereroi mossi d ...

Annuncio vendita Yamaha Tracer 900 ABS (2017 - 18) usata a Nerviano, Milano - 8176439 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Tutte le novità della meccanizzazione agricola per le alte potenze: trattori, mietitrebbie e attrezzature per la lavorazione di grandi superfici. Lanciati lo scorso 2 luglio, i nuovi supereroi mossi d ...