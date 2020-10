Scaroni: «Derby a rischio? Assolutamente no» (Di martedì 13 ottobre 2020) Ha preso il via in un hotel in centro a Milano l’assemblea della Lega Serie A in cui i 20 club voteranno se accettare l’offerta della cordata Cvc-Advent-Fsi o della cordata Bain-Nb Renaissance, fondi di private equity interessati all’ingresso nella media company, per la gestione dei diritti tv e degli aspetti commerciali. A margine dell’incontro … L'articolo Scaroni: «Derby a rischio? Assolutamente no» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) Ha preso il via in un hotel in centro a Milano l’assemblea della Lega Serie A in cui i 20 club voteranno se accettare l’offerta della cordata Cvc-Advent-Fsi o della cordata Bain-Nb Renaissance, fondi di private equity interessati all’ingresso nella media company, per la gestione dei diritti tv e degli aspetti commerciali. A margine dell’incontro … L'articolo: «no» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Assolutamente no”. E’ questa la risposta del presidente del Milan Paolo Scaroni in risposta a una domanda sulla possibilità che il derby della Madonnina contro l’Inter possa essere a rischio a causa ...

Serie A, giornate decisive per i diritti Tv

La nostra rassegna stamp: la scelta si è ridotta a due cordate: Cvc con Advent e Fsi da una parte, Bain Capital in collaborazione con Neuberger Berman.

"Assolutamente no". E' questa la risposta del presidente del Milan Paolo Scaroni in risposta a una domanda sulla possibilità che il derby della Madonnina contro l'Inter possa essere a rischio a causa ...