Quella dei pesci è una sofferenza silenziosa, ma non meno dolorosa. Servono regole per allervarli (Di martedì 13 ottobre 2020) Quando si parla di allevamenti intensivi, si pensa soprattutto a quelli terrestri, dove vengono allevati maiali, mucche e polli. Capannoni sporchi e malsani, dove gli animali vivono in condizioni di sovraffolamento e stress psicofisico. Esistono però anche gli allevamenti intensivi acquatici, conosciuti come allevamenti ittici, le cui condizioni non sono affatto dissimili da quelle degli omologhi terrestri. Difatti, anche la produzione di pesce risponde a dinamiche industriali e questo è da ricondurre all’aumento dei consumi. Il pesce è diventato una delle scelte proteiche più amate dagli italiani: in media, ogni cittadino ne consuma più di 30 kg annui, di cui la metà proviene da allevamenti ittici di tipo intensivo. L’idea che tutto il pesce che si compra al supermercato sia stato pescato in mare è ottimistica, e nel futuro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Quando si parla di allevamenti intensivi, si pensa soprattutto a quelli terrestri, dove vengono allevati maiali, mucche e polli. Capannoni sporchi e malsani, dove gli animali vivono in condizioni di sovraffolamento e stress psicofisico. Esistono però anche gli allevamenti intensivi acquatici, conosciuti come allevamenti ittici, le cui condizioni non sono affatto dissimili da quelle degli omologhi terrestri. Difatti, anche la produzione di pesce risponde a dinamiche industriali e questo è da ricondurre all’aumento dei consumi. Il pesce è diventato una delle scelte proteiche più amate dagli italiani: in media, ogni cittadino ne consuma più di 30 kg annui, di cui la metà proviene da allevamenti ittici di tipo intensivo. L’idea che tutto il pesce che si compra al supermercato sia stato pescato in mare è ottimistica, e nel futuro ...

emergency_ong : 'È un paradosso aprire una nuova clinica privata quando si sono chiusi cinque ospedali pubblici. Non era meglio rim… - ilfoglio_it : Contro le campagne no mask. Contro gli appelli alle delazioni. La responsabilità di cui ha bisogno l’Italia oggi è… - Tg3web : A Roma manifestazione dei movimenti No mask e movimenti negazionisti contro, quella che definiscono, una dittatura… - pvsassone : RT @gianlucac1: @fedelambert1 @ThManfredi @mtizzoni @CrossWordsCW @AurelianoStingi @Doom3Gloom ovviamente il rapporto casi/infetti non e' q… - FabioMontale : RT @emergency_ong: 'È un paradosso aprire una nuova clinica privata quando si sono chiusi cinque ospedali pubblici. Non era meglio rimetter… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella dei Quella dei pesci è una sofferenza silenziosa, ma non meno dolorosa. Servono regole per allervarli Il Fatto Quotidiano FIFA 21 per PS4 e Xbox in offerta per l’Amazon Prime Day al prezzo più basso di sempre

FIFA 21 in super offerta per il Prime Day 2020 di Amazon solo per oggi 13 ottobre, ecco tutti i dettagli e i link per l'acquisto.

Nuovo Dpcm ottobre: le nuove regole firmate da Conte e Speranza

Firmato il nuovo DPCM valido per i prossimi trenta giorni, che toccherà principalmente sport amatoriale, feste private, uso della mascherina anche nelle private abitazioni e chiusura anticipata dei lo ...

FIFA 21 in super offerta per il Prime Day 2020 di Amazon solo per oggi 13 ottobre, ecco tutti i dettagli e i link per l'acquisto.Firmato il nuovo DPCM valido per i prossimi trenta giorni, che toccherà principalmente sport amatoriale, feste private, uso della mascherina anche nelle private abitazioni e chiusura anticipata dei lo ...