PS5 si prepara a un annuncio con il possibile suono di accensione svelato daBurger King

PS5 si prepara a un annuncio con il possibile suono di accensione svelato da...Burger King (Di martedì 13 ottobre 2020) Una fonte improbabile, Burger King, avrebbe anticipato un annuncio riguardante PlayStation previsto per il 15 ottobre insieme a quello che potrebbe essere il suono di avvio di PS5.Burger King ha condiviso su Twitter un video in cui The Burger King apre una grande busta che fa brillare una luce blu sul suo viso. Oltre alla luce, sentiamo un suono che è stato ascoltato anche all'evento di presentazione di PlayStation 5 che potrebbe essere il suono che sentiremo all'accensione della nuova consoleAnche se questa potrebbe essere un'anticipazione dell'interfaccia utente di PS5, si tratterà probabilmente di una sorta di concorso in cui si potrà vincere una nuovissima PlayStation 5 acquistando un Whopper o qualcosa di simile.

