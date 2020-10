Mercato San Severino | via libera al polo odontoiatrico

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa) – Il Comune diS., l’Azienda Ospedaliera Universitaria e l’Università degli Studi di Salerno hanno firmato l’atto aggiuntivo alla convenzione, stipulata nel 2018, per la realizzazione del nuovo edificio sede del, che sorgerà all’interno del Presidio Ospedaliero “G.Fucito”, e che sarà destinato alle attività professionalizzanti del corso di Laurea Magistrale in odontoiatria e protesi dentaria dell’Ateneo salernitano. L’atto aggiuntivo va a sancire gli impegni in termini economici, progettuali e di forniture da parte dell’Azienda Ospedaliera e dell’Università di Salerno e rappresenta ...

Intesa Sanpaolo ha attivato, in collaborazione con il Gruppo BEI, una nuova cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di prestiti in essere per circa 2 miliardi di euro nell'ambito del programma " ...Nonostante le previsioni di maltempo, è confermato l’appuntamento con i mercati nel centro storico previsto per mercoledi 14 e giovedi 15 ottobre. Per questa metà del mese il mercato si terrà in piazz ...