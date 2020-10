Lo specchio invisibile degli autoinganni

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gli uomini crescono inseguendo traiettorie lineari, una donna è chiamata a confrontarsi continuamente con tutte le possibili versioni di sé. È un lavoro che se va bene porta alla nevrosi. Ci vorrebbe un glossario, una guida galattica, sicuramente un’amica a cui resti ancora del tempo per sé, per orientarsi tra aspirazioni indotte e illusioni personalizzate. E forse non basterebbe comunque a sbarazzarsi di quella che a vent’anni dal 2000 sembra agire come una maledizione: essere una donna significa ancora imparare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.