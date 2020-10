L’immunologo Le Foche: “Indossare le mascherine ci salva, l’obbligo è una norma educativa” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Il vaccino è in arrivo ma ancor prima saranno disponibili le terapie con gli anticorpi monoclonali. A Febbraio potranno già essere utilizzate. Almeno tre anticorpi studiati funzionano miracolosamente contro il virus. Dobbiamo resistere fino alla prossima primavera“: lo ha affermato il professor Le Foche, immunologo clinico all’Università La Sapienza di Roma, su Radio Capital. Sulle misure adottate dal governo: “Indossare le mascherine ci salva: riduce le possibilità di contrarre il contagio e favorisce la non espressione dei sintomi per chi si ammala. Grazie alle mascherine ora la maggior parte dei positivi sono asintomatici o con sintomi lievi. Dobbiamo indossare la mascherina anche per questo.” “All’aperto, se siamo soli la mascherina non ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) “Il vaccino è in arrivo ma ancor prima saranno disponibili le terapie con gli anticorpi monoclonali. A Febbraio potranno già essere utilizzate. Almeno tre anticorpi studiati funzionano miracolosamente contro il virus. Dobbiamo resistere fino alla prossima primavera“: lo ha affermato il professor Le, immunologo clinico all’Università La Sapienza di Roma, su Radio Capital. Sulle misure adottate dal governo: “Indossare leci: riduce le possibilità di contrarre il contagio e favorisce la non espressione dei sintomi per chi si ammala. Grazie alleora la maggior parte dei positivi sono asintomatici o con sintomi lievi. Dobbiamo indossare la mascherina anche per questo.” “All’aperto, se siamo soli la mascherina non ...

