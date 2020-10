Latina, trovato con la droga addosso e poi anche a casa: 19enne nei guai (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella tarda serata del 12 ottobre 2020, a Latina i militari del NORM, sezione radiomobile, nel corso di un servizio del controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di “produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” un 19enne nato in Romania e residente a Latina. Il controllo I militari operanti, hanno controllato l’autovettura condotta da un 18enne di Latina e con a bordo il prevenuto ed altri giovani di Latina. A seguito della perquisizione personale sono stati invenuti, occultati all’interno della tasca dei pantaloni dell’arrestato, nr. 6 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo lordo di gr. 6,30 e somma contante euro 40.00. La successiva perquisizione domiciliare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella tarda serata del 12 ottobre 2020, ai militari del NORM, sezione radiomobile, nel corso di un servizio del controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di “produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” unnato in Romania e residente a. Il controllo I militari operanti, hanno controllato l’autovettura condotta da un 18enne die con a bordo il prevenuto ed altri giovani di. A seguito della perquisizione personale sono stati invenuti, occultati all’interno della tasca dei pantaloni dell’arrestato, nr. 6 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo lordo di gr. 6,30 e somma contante euro 40.00. La successiva perquisizione domiciliare ...

