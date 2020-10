“La crescita italiana è stata soffocata dall’Europa. Oggi lo ammette anche Lagarde” (Di martedì 13 ottobre 2020) Un modello che non funziona, quello europeo. Basato su parametri che si sono rivelati errati e che ha costretto alcuni Stati, l’Italia in primis, a vivere in una posizione subalterna rispetto a chi invece è stato fin da subito alla guida dell’Unione, castrati nelle proprie possibilità di sviluppo. Dalle pagine di questo giornale lo sosteniamo da tempo, di recente se n’è accorta persino chi di Bruxelles dovrebbe essere un totem, la presidente della Bce Christine Lagarde. Arrivata a disattivare le regole finanziarie appena capita la portata della pandemia. I vincoli di bilancio sono stati accantonati, però, soltanto momentaneamente, sospesi in attesa di essere riattivati. Eppure tanti esperti hanno invocato, al momento ancora invano, la loro abolizione. Tra le ultime voci a levarsi, quella dell’economista dell’Istituto di Studi ... Leggi su ilparagone (Di martedì 13 ottobre 2020) Un modello che non funziona, quello europeo. Basato su parametri che si sono rivelati errati e che ha costretto alcuni Stati, l’Italia in primis, a vivere in una posizione subalterna rispetto a chi invece è stato fin da subito alla guida dell’Unione, castrati nelle proprie possibilità di sviluppo. Dalle pagine di questo giornale lo sosteniamo da tempo, di recente se n’è accorta persino chi di Bruxelles dovrebbe essere un totem, la presidente della Bce Christine Lagarde. Arrivata a disattivare le regole finanziarie appena capita la portata della pandemia. I vincoli di bilancio sono stati accantonati, però, soltanto momentaneamente, sospesi in attesa di essere riattivati. Eppure tanti esperti hanno invocato, al momento ancora invano, la loro abolizione. Tra le ultime voci a levarsi, quella dell’economista dell’Istituto di Studi ...

ilriformista : Con la riforma fiscale possiamo puntare ad una crescita record L'intervento di Luigi @marattin - Europarl_IT : ?? Crescita della disoccupazione giovanile: il Parlamento europeo accoglie con favore la proposta della Commissione… - ricpuglisi : Non credo che i mass media italiani sappiano bloccare la crescita del catastrofismo che hanno innescato. Solo la n… - CyberSecurityN8 : RT @utopiasoft: La #CyberSecurity è un rischio sistematico dal potenziale impatto economico devastante per ogni organizzazione. Il #cyberc… - CyberSecHub0 : RT @utopiasoft: La #CyberSecurity è un rischio sistematico dal potenziale impatto economico devastante per ogni organizzazione. Il #cyberc… -

Ultime Notizie dalla rete : “La crescita Come gestire la ripartenza?Le Fonti organizza la Finance Tax TV Week Fortune Italia