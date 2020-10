“Installate Immuni”: appello ai salernitani del sindaco Napoli (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Salerno Vincenzo Napoli rivolge un appello ai concittadini affinché provvedano ad installare l’applicazione IMMUNI: “Siamo in una fase molto delicata per la prevenzione ed il contrasto della pandemia. Dobbiamo fare uno sforzo personale e collettivo per sconfiggere il Covid-19. L’app IMMUNI è uno strumento tecnologico che può dare un contributo decisivo, ma è necessario che questa applicazione sia installata dalla stragrande maggioranza della popolazione sul proprio smartphone. E’ una procedura rapida, gratuita, sicura sotto tutti i profili a cominciare da quello della tutela dei dati sensibili. Installiamo tutti IMMUNI, usiamo le mascherine, rispettiamo le distanze fisiche ed evitiamo assembramenti, curiamo l’igiene ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Salerno Vincenzorivolge unai concittadini affinché provvedano ad installare l’applicazione IMMUNI: “Siamo in una fase molto delicata per la prevenzione ed il contrasto della pandemia. Dobbiamo fare uno sforzo personale e collettivo per sconfiggere il Covid-19. L’app IMMUNI è uno strumento tecnologico che può dare un contributo decisivo, ma è necessario che questa applicazione sia installata dalla stragrande maggioranza della popolazione sul proprio smartphone. E’ una procedura rapida, gratuita, sicura sotto tutti i profili a cominciare da quello della tutela dei dati sensibili. Installiamo tutti IMMUNI, usiamo le mascherine, rispettiamo le distanze fisiche ed evitiamo assembramenti, curiamo l’igiene ...

