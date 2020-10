Il dramma di Sandra Milo che lavora a 87 anni | “Devo aiutare i miei figli…”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 13 ottobre 2020)costretta are nonostante la sua età avanzata In una recentissima intervista,parlando con un giornalista ha svelato per quale ragione, nonostante i suoi 87divinamente portati bene, continuerebbe ad accettare delle proposte di lavoro. La nota attrice che la scorsa estate è stata un’inviata speciale con la figlia a La vita in diretta, ha anche parlato dei problemi legati alla sua professione durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la donna è cosa le è successo la scorsa primavera. I due figli sono disoccupati, leiper tutti e tresenza giri di parole ha confessato che ...