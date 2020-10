Grande Fratello Vip, una frase di Francesca Pepe fa infuriare un concorrente (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella diretta di ieri, lunedì 12 ottobre, Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Francesca Pepe di dire la sua contro ogni singolo concorrente della casa. Le sue parole hanno fatto perdere le staffe, soprattutto a un ragazzo. Si tratta di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne. Ecco i dettagli della vicenda. Francesca … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella diretta di ieri, lunedì 12 ottobre, Alfonso Signorini ha dato la possibilità adi dire la sua contro ogni singolodella casa. Le sue parole hanno fatto perdere le staffe, soprattutto a un ragazzo. Si tratta di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne. Ecco i dettagli della vicenda.… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GFVIP! Ci salutiamo... ma solo per qualche giorno: la prim… - trash_italiano : Stefania Orlando prima della puntata del #GFVIP confessa: 'ho preso lo Xanax' e la regia stacca -VIDEO - Noiconsalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - BISLACCO3 : RT @CinguettaTV: Ottimo risultato per il GRANDE FRATELLO VIP che ieri conquista 3.120.000 18,73% Target commerciale 19,93% Giovani 23,57… - fassevan : Pure il mio fratellino 2001 ormai segue il grande fratello, ieri non è nemmeno uscito per vederlo con mia madre ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, i compensi dei concorrenti. E “a Giulio Berruti (fidanzato della Boschi) avevano… Il Fatto Quotidiano Calciomercato, nuovo club per Balotelli | C’è l’annuncio in tv

Ma è lo stesso classe ’90 ad avvertire di un’imminente firma per una nuova squadra. Intervenuto durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Balotelli si è rivolto al fratello e concorrente Enock in ...

Eleonora Daniele attacca (insensatamente) Chiara Ferragni, Fedez replica e lei: “Mi scuso”

Eleonora Daniele attacca (insensatamente) Chiara Ferragni durante Storie Italiane, Fedez replica duramente e lei aggiusta il tiro su Twitter: “Mi scuso”.

Ma è lo stesso classe ’90 ad avvertire di un’imminente firma per una nuova squadra. Intervenuto durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Balotelli si è rivolto al fratello e concorrente Enock in ...Eleonora Daniele attacca (insensatamente) Chiara Ferragni durante Storie Italiane, Fedez replica duramente e lei aggiusta il tiro su Twitter: “Mi scuso”.